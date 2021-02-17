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أزمة بين فاتح تريم ومهاجم جالطة سراي بسبب مصطفى محمد

مصطفى محمد
مصطفى محمد
 
الأربعاء، 17-02-2021 01:26 م أمير سعد
سلطت صحيفة "المساء" التركية، الضوء على أزمة مرتقبة للمدير الفني لفريق جالطة سراي فاتح تريم بطلها مصطفى محمد مهاجم الفريق والمنتخب الأولمبي.

مصطفى محمد انضم لصفوف العملاق التركي في يناير الماضي بنظام الإعارة من نادي الزمالك المصري، ونجح في تثبيت أقدامه في التشكيل الأساسي للفريق بعد إحرازه 4 أهداف خلال الـ4 مباريات التي شارك بها.

ومن جانبها، أكدت صحيفة "توم سبور" التركية أن هناك أزمة ضربت جالطة سراي بعد تألق مصطفى محمد، حيث زعمت الصحيفة بوجود خلاف بين مدرب الفريق فاتح تريم والمهاجم فالكاو.

وأشارت الصحيفة إلى أن فالكاو خرج من حسابات المدرب التركي فاتح تريم بعد تألق مصطفى محمد مؤخرًا، حيث بات يعتمد عليه في قيادة الهجوم بينما يضع فالكاو على مقاعد البدلاء بصفة مستمرة.

وأضافت أن فالكاو بدأ يشعر بالانزعاج بسبب استبعاده المستمر من قائمة المباريات، على الرغم من حصوله على التصريح الطبي للمشاركة بشكل طبيعي.

على الجانب الآخر، كان تريم قد علق على استبعاد فالكاو المستمر، مؤكدًا أنه لا يرغب في الاعتماد عليه حتى لا تتكرر إصابته في وقت قصير.

وفي سياق متصل، كانت الصحف الإنجليزية قد أشارت لوجود خلافات في ليفربول بسبب الغيرة بين محمد صلاح وساديو ماني، وتساءلت الصحف التركية هل يشهد جالطة سراي صراعًا بين مصطفى محمد وفالكاو بسبب الغيرة؟
 

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