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أول تعليق لـ مصطفى محمد على انضمامه لنادٍ تركي

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أول تعليق لـ مصطفى محمد على انضمامه لنادٍ تركي

مصطفى محمد
مصطفى محمد
 
الإثنين، 01-02-2021 07:55 م المصريون

في أول تعليق لنجم الزمالك مصطفي محمد، على إعارته لنادي جالطا سراي التركي، عبر اللاعب عن سعادته بانضمامه للدوري التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ونشر مصطفي محمد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة له بـ تيشيرت فريقه الجديد.
وأعلن نادي جالاتا سراي التركي، اليوم الاثنين، التعاقد رسميًا مع مصطفى محمد قادمًا من نادي الزمالك على سبيل الإعارة.
ورحب نادي جالاتا سراي التركي بـ مصطفى محمد عبر موقعه الإلكتروني، متمنيًا له التوفيق مع النادي.
وأكد نادي جالاتا سراي أنه تم التعاقد مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية الشراء النهائي مقابل 4 ملايين دولار.
وأشار النادي إلى أن مصطفى محمد سيتقاضى 400 ألف دولار في الموسم الحالي، على أن يتقاضى 725 ألف دولار الموسم المقبل.
ونشر الموقع الإلكتروني لـ جالاتا سراي أول صورة لـ مصطفى محمد بـ قميص الفريق.
 

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