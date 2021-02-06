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مصطفى محمد يقود جالطة سراي أمام فنربخشة في الكلاسيكو

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مصطفى محمد يقود جالطة سراي أمام فنربخشة في الكلاسيكو
 
السبت، 06-02-2021 05:21 م
أعلن فاتح تريم المدير الفني لجالطة سراي، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام منافسه فنربخشة، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري التركي.

ويحتل فريق جالطة سراي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 45 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن فنربخشة صاحب الصدارة.

ويأتي التشكيل الأساسي كالتالي :

حراسة المرمى: موسليرا.
خط الدفاع: ريان دونك - ماركو - مارسيلو - مارتن لينس.
خط الوسط: هنري اونيكورو - يونس بلهندة - انتالايا.
خط الهجوم: أردا توران - مصطفى محمد - كيلينتش.
 

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