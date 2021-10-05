مخالف لأشهر قواعد الكرة.. صلاح يطلب رقم خيالي لتجديد عقده مع ليفربول

الثلاثاء، 05-10-2021
10:23 ص
بعد أن أثبت نفسه بجدارة في بداية الدوري الإنجليزي
مجددًا، كشفت صحيفة إندبندنت البريطانية، عن شرط النجم المصري محمد صلاح
لاعب فريق
ليفربول
، لتجديد عقد
ه مع الريدز.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن محمد صلاح
طلب راتبا يتراوح
ما بين 300 و380 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، لتجديد عقد
ه مع ليفربول
.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن طلب محمد صلاح
يعد مخالفا
لأشهر قواعد كرة القدم، فيما يتعلق بمنح لاعب عقدا كبيرا، مع بلوغه سن الثلاثينيات،
حيث من المعروف أن عقد اللاعب يقل كلما تقدم في العمر.
وأوضحت الصحيفة، أن هذا لا يعني تنازل محمد صلاح
عن شرطة لتجديد عقد
ه، فمن الممكن أن تكون هذه
القاعدة الشهيرة قد عفا عليها الزمن، في ظل حفاظ العديد من اللاعبين على كامل مستواهم
في سن الثلاثينيات.
وخطف محمد صلاح
الأضواء في إنجلترا، بتألقه أمام مانشستر
سيتي، الأحد الماضي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي، بصناعة هدف وتسجيل آخر،
في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2 - 2.
ووصف العديد من نجوم أوروبا السابقين، والصحف الإنجليزية،
محمد صلاح
بأنه أفضل لاعب في العالم حاليا، متفوقا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو،
لاعب فريق مانشستر يونايتد، والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان
جيرمان,
في سياق متصل، أكد تقرير صحفي، أن خوان لابورتا، رئيس نادي
برشلونة، يستهدف التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح
، لاعب فريق ليفربول
، خلال فترة
الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكر موقع “le10sport”، أن خوان لابورتا، يسعى لضم محمد
صلاح، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خط هجوم برشلونة.
وأضاف الموقع، أن خوان لابورتا يعتمد في خطته لضم محمد صلاح
،
على اقتراب انتهاء عقد النجم المصري مع الريدز، حيث يأمل أن يوافق ليفربول
على فتح
المفاوضات، لتجنب رحيله بالمجان في صيف 2023.