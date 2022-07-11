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موسيماني يعلن اعتزال التدريب «مؤقتًا»

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موسيماني
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الإثنين، 11-07-2022 10:05 ص

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن توقفه عن التدريب في الوقت الحالي.
وقال موسيماني في تصريحات عبر صحيفة “kaya 959” الجنوب إفريقية: “أنا سعيد لأخذ قسط من الراحة، يسعدني أن أستيقظ في الساعة 11 صباحًا وأنا سعيد لأنني لست مسؤولاً أمام أي شخص في هذا الوقت".
وتابع: "سأبتعد عن مجال التدريب في الوقت الحالي”.
الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قد رحل مؤخراً عن تدريب النادي الأهلي، بالتراضي، وتولى البرتغالي ريكاردو سواريش المسئولية الفنية للفريق في الوقت الحالي بدلاً منه.
وهنأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق لفريق الأهلي، جماهيره ومتابعيه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ونشر موسيماني صورة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، احتفالا بالعيد، حيث علّق عليها قائلًا: "عيد أضحى مبارك لجميع الأسر التي تحتفل اليوم، أتمنى لكم جميعًا يومًا مباركًا".
 

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