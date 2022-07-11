موسيماني يعلن اعتزال التدريب «مؤقتًا»

الإثنين، 11-07-2022
10:05 ص
أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني
، المدير الفني السابق
للنادي الأهلي، عن توقفه عن التدريب
في الوقت الحالي.
وقال موسيماني
في تصريحات عبر صحيفة “kaya 959” الجنوب إفريقية: “أنا سعيد لأخذ قسط من الراحة، يسعدني أن أستيقظ
في الساعة 11 صباحًا وأنا سعيد لأنني لست مسؤولاً أمام أي شخص في هذا الوقت".
وتابع: "سأبتعد عن مجال التدريب
في الوقت الحالي”.
الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني
، قد رحل مؤخراً عن تدريب
النادي
الأهلي، بالتراضي، وتولى البرتغالي ريكاردو سواريش المسئولية الفنية للفريق في الوقت
الحالي بدلاً منه.
وهنأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني
، المدير الفني السابق
لفريق الأهلي، جماهيره ومتابعيه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ونشر موسيماني
صورة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي
"تويتر"، احتفالا بالعيد، حيث علّق عليها قائلًا: "عيد أضحى مبارك لجميع
الأسر التي تحتفل اليوم، أتمنى لكم جميعًا يومًا مباركًا".