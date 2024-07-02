تصعيد مفاجئ من نادي الزمالك ضد ثروت سويلم





تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، بشكوى رسمية ضد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، اليوم الإثنين؛ بسبب تصريحاته عن النادي، وتم تحويل الشكوى إلى لجنة الانضباط؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأعرب ثروت سويلم عضو مجلس رابطة الأندية المحترفة، عن استيائه من موقف نادي الزمالك، وقراره بعدم خوض مباريات الدوري بعد لقاء فاركو.

وقال سويلم، عبر “أون تايم سبورتس 2”: "إصرار الزمالك على موقفه بعدم اللعب!، مفيش حاجة اسمها كده، وكل واحد يقول اللي هو عايزه.. وبعدين الزمالك مش في المنافسة علشان يتكلم عن تأثير الترتيب".

وأضاف: أتعجب من الحديث عن مجاملة الأهلي، ولا نملك الوقت الكافي للحديث عن لعب المؤجلات ومثل هذه الأمور، مشيرا إلى أن الأهلي خاض مباريات أكثر بسبب مشاركته في أكثر من بطولة.

وشدد في تصريحاته “مع احترامي لنادي الزمالك، ولكنه بعيد عن المنافسة حتى يتحدث عن ضرورة اللعب بترتيب المباريات، نحن نعاني من ضيق الوقت، ونحاول الوصول إلى أفضل نظام لتسيير مسابقة الدوري”.

واختتم: “الزمالك انسحب قبل كدة ولعب الماتش اللي بعده، مش أول مرة يعملها، وفي حالة انسحابه عن خوض مباراة الأهلي؛ هناك لائحة سيتم تطبيقها”.