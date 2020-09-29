ميدو يحذر: هتحصل مصيبة و لابد من تحرك عاجل

الثلاثاء، 29-09-2020
12:16 م
متابعات - الدويني فولي
أكد أحمد حسام ميدو
نجم ومدرب الزمالك
السابق، أن جميع معاري الأهلي للجونة؛ سبب أساسي في نجاح نادر شوقي، رئيس مجلس ادارة الشركة التي تدير نادي الجونة
.
وقال ميدو
في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "جزء من نجاح نادر شوقي في الجونة
؛ وجود عدد من لاعبي الأهلي المعارين".
وأضاف: "إذا استمرت العلاقة متوترة بين الزمالك
والجونة
؛ ستحدث مصيبة
في وقت ما؛ خاصة في حال عودة الجماهير".
وختم حديثه قائلا: "على مسؤولي الناديين أن يعقدوا جلسة؛ من أجل تهدئة الأوضاع".