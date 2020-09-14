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صالح جمعة يخرج عن صمته ويحسم أنباء توقيعه لنادي الزمالك

صالح جمعة
صالح جمعة يخرج عن صمته ويحسم أنباء توقيعه لنادي الزمالك
الإثنين، 14-09-2020 05:50 ص أحمد عادل شعبان
كشف صالح جمعة حقيقة ما تردد عن توقيعه لنادي الزمالك وذلك بعد نشر الكثير من الأخبار التي تتحدث عن ذلك خلال الساعات الماضية.

وقال في مداخلة مع قناة "أون تايم سبورت" : قرأت هذه الأخبار قبل ساعة وأتعجب بقوة مما يقال.

وأضاف: لم أوقع لنادي الزمالك فأنا أحترم النادي الأهلي وتعاقدي معه مستمر لمدة سنتين.

وأردف: كل فترة أتحدث مع عبدالله جمعة شقيقي ، وأقول له أنت تريد مني الانضمام إلى الزمالك وأنا أريد منك الحضور لرؤية ما يحدث في الأهلي وحينها ستقرر ما تريده أنت بحيادية .

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