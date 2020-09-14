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حقيقة انتقال صالح جمعة للزمالك

ارشيف
صالح جمعه
الإثنين، 14-09-2020 02:04 م محمد عبد الحارس
كشف صالح جمعة لاعب الأهلي، حقيقة توقيعه لنادي الزمالك، وفسخ تعاقده مع القلعة الحمراء.
وقال "جمعة" خلال حديثه مع "أحمد شوبير" ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت": "قرأت على أحد المواقع أنني قدمت بلاغًا ضد الأهلي لكي أفسخ تعاقدي، أنا تعجبت من هذا الأمر".
وأضاف: "عبد الله أخي يتحدث معي كثيرًا ويطلب مني اللعب في الزمالك، وردي عليه بأنني أتمنى أن تأتي أنت إلى الأهلي".
وواصل: "لم أتفاوض مع الزمالك ولم أوقع معه، ومع كل ما أراه في النادي الأهلي لا يصح أن أوقع لأحد، النادي الأهلي لا يؤخر لي جنيهًا، ولا أفكر حتى في الجلوس مع محام لكي أرى موقفي القانوني من فسخ تعاقدي مع الأهلي".
واختتم: "جماهير الأهلي أعطتني حقي وزيادة ويدعموني، وإن شاء الله سأركز الفترة المقبلة، وسأخسر وزني الزائد".

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