الأربعاء 31 أغسطس 2022
توقيت مصر 14:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يرتفع في منتصف تعاملات اليوم ويسجل هذا الرقم في البيع والشراء

الساعة بـ 15 دينار.. الكويت تضبط رجلين و4 نساء أثناء ممارسة الرذيلة (صور)

سواريش يثير الجدل بتصريحاته.. هل تراجع الأهلي عن رحيله؟

فتاة المنصورة تنهي حياتها وتترك رسالة صادمة: مش عايزة حد من أهلي يمشي في جنازتي

ميرهان حسين تتخطى الحدود في ملابسها بالساحل وتغلق التعليقات

زينة تنضم لفنانات الظهور الجرئ بصور المايوه:«لو مش هلعب هكسّر الملعب»

بعد اتهامه بهتك عرضهن.. مطرب معروف: مارست الجنس مع 4 نساء برضاهن

أثارت ضجة.. منشور يكشف سبب اقتحام رجال الشرطة دار أيتام فتيات في السعودية

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع: «مجالنا يدخلنا جهنم الحمرا»

عادات خاطئة.. طبيب مصري في هارفاد يكشف سبب تزايد موت الفجأة

ADS
 

ميدو لـ إبراهيم سعيد: كل من يحرضوك ضد مرتضى لن ينفعوك

525201707261046214621
ميدو وابراهيم سعيد
Native
Teads
الأحد، 28-08-2022 09:41 ص

قال أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، أن سيد عبد الحفيظ ناجح في عمله.
وقال ميدو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "سيد عبد الحفيظ رجل ناجح في عمله ومدير كرة جيد جدا، صعب عليا في وقت ما لأنه كان في وجه المدفع".
وأكمل : سيد عبدالحفيظ في مركز ليس سهلا لكن الزمالك قدر يبتعد عن الأزمات وأمير اتعلم من أخطاء الماضي .
وعن إبراهيم سعيد: "بحبه جدا فهو شخص طيب لكنه دخل في أزمة كبيرة مع الزمالك كنت رافضا لها".
وأتم: "أقول له بأن كل من يحرضك على إثارة المشكلات مع مرتضى لن يفيدوك أو يقفوا بجوارك بعد ذلك".
 

إقرأ ايضا

Capture

سواريش يثير الجدل بتصريحاته.. هل تراجع الأهلي عن رحيله؟

1700944_0

مطالب باعتذار أحمد عبدالقادر لجمهور الأهلي.. ماذا قال؟

2871874097202111300927572757

حملت منه ويرفض الاعتراف به.. فتاة تلجأ للشرطة وتفضح نجم الزمالك

أخبار متعلقة

1873847_0

مرتضى منصور يهدد إبراهيم سعيد بـ«حاجات مُسجلة» والأخير يرد

76383b373b

مرتضى منصور يطلق قذائف نارية ويوجه رسالة لـ الخطيب

cdn4.premiumread

تعليق صادم من مرتضى منصور على اشتباك مشجع زملكاوي مع ياسر إبراهيم في الشارع

مرتضى-منصور-740x470

فيديو/ مرتضى منصور يهدد بهذا الأمر إذا لم يُلغى حكم حبسه

201804151256175617

مادة في القانون تنقذ مرتضى منصور من الحبس

مرتضى-منصور-2-720x470

مرتضى منصور يعلن عن مكافأة خيالية للاعبي الزمالك