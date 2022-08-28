ميدو لـ إبراهيم سعيد: كل من يحرضوك ضد مرتضى لن ينفعوك
ميدو وابراهيم سعيد
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Teads
الأحد، 28-08-202209:41 ص
قال أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، أن سيد عبد الحفيظ
ناجح في عمله.
وقال ميدو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي
هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "سيد عبد الحفيظ رجل ناجح في عمله ومدير كرة جيد
جدا، صعب عليا في وقت ما لأنه كان في وجه المدفع".
وأكمل : سيد عبدالحفيظ في مركز ليس سهلا لكن الزمالك قدر
يبتعد عن الأزمات وأمير اتعلم من أخطاء الماضي .
وعن إبراهيم سعيد: "بحبه جدا فهو شخص طيب لكنه دخل في
أزمة كبيرة مع الزمالك كنت رافضا لها".
وأتم: "أقول له بأن كل من يحرضك على إثارة المشكلات
مع مرتضى لن يفيدوك أو يقفوا بجوارك بعد ذلك".