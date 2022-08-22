مرتضى منصور يهدد إبراهيم سعيد بـ«حاجات مُسجلة» والأخير يرد
مرتضى منصور
Native
Teads
الإثنين، 22-08-202209:17 ص
أكد إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق استعداداه للرد علي
مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.
وقال إبراهيم سعيد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي
فيس بوك : صباح الخير.. انتظروا الرد علي مرتضي منصور ، انت اتكلمت أكتر من مرة بس كان كلامك مكنش ينفع
ارد عليه لأنه كلام فاضي بس للأسف عدم ردي عليك جعلك تتطاول كالعادة.
وكان مرتضي منصور قال مساء أمس : أفكرك لما جبتك من الشارع
فاكر لما جيتلي عشان تشغل في الفريق الاول وقولتلك ابدأ بالناشئين.
وأضاف مرتضي منصور : بيقولي أهدى شوية أنت مين عشان تقولي
اهدى ما تخلنيش أحكي حاجات تقعدك في البيت من فضلك وكل حاجة مسجلة ، أهدى يا ابني،
انت خدت الحقنة وبقيت أهلاوي خلاص ماتوجعش دماغنا .