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مرتضى منصور يهدد إبراهيم سعيد بـ«حاجات مُسجلة» والأخير يرد

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مرتضى منصور
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Teads
الإثنين، 22-08-2022 09:17 ص

أكد إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق استعداداه للرد علي مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال إبراهيم سعيد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : صباح الخير.. انتظروا الرد علي مرتضي منصور  ، انت اتكلمت أكتر من مرة بس كان كلامك مكنش ينفع ارد عليه لأنه كلام فاضي بس للأسف عدم ردي عليك جعلك تتطاول كالعادة.

وكان مرتضي منصور قال مساء أمس : أفكرك لما جبتك من الشارع فاكر لما جيتلي عشان تشغل في الفريق الاول وقولتلك ابدأ بالناشئين.

وأضاف مرتضي منصور : بيقولي أهدى شوية أنت مين عشان تقولي اهدى ما تخلنيش أحكي حاجات تقعدك في البيت من فضلك وكل حاجة مسجلة ، أهدى يا ابني، انت خدت الحقنة وبقيت أهلاوي خلاص ماتوجعش دماغنا .
 

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