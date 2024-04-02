ميدو: فضح رمضان صبحي من قبل جمال علام جريمة رياضية

الثلاثاء، 02-04-2024
01:02 م
وجه أحمد حسام ميدو
نجم الزمالك السابق، رسالة قوية لجمال علام
، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب تصريحاته حول إيجابية عينة المنشطات لرمضان صبحي لاعب بيراميدز.
وكان جمال علام
، كشف خلال الساعات الماضية، وصول خطاب من لجنة مكافحة المنشطات المصرية يؤكد إيجابية عينة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.
وقال ميدو
في برنامجه عبر فضائية المحور: "حديث جمال علام
على أزمة رمضان صبحي خطأ كبير، خاصة وأن قانون منظمة مكافحة المنشطات الدولية واضح وصريح حتى في حال وجود عينة إيجابية فيجب أن تكون سرية للغاية".
وأضاف: "أصعب عقوبة ليست الإيقاف وإنما الإعلان عن الأزمة بخرق واضح وصريح للكود الدولي للجنة مكافحة المنشطات، وما فعله رئيس اتحاد الكرة هو إما إعلان عن عقوبة اللاعب عن عمد فتكون جريمة رياضية، أو أعلن عنها عن جهل بالقانون وهي جريمة إدارية أكبر من الأولى.
جدير بالذكر، أن نادي بيراميدز، أصدر بيانا خلال الساعات الماضية، وأبدى غضبه من تصريحات رئيس اتحاد الكرة بشأن رمضان صبحي، مؤكدا أنه لا وجود لأي جملة في الخطاب الذي تلقاه النادي يشير إلى ثبوت إيجابية عينة اللاعب للمنشطات والتي تم سحبها قبل أكثر من ثمانية أشهر.