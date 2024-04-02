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"غير آدمية".. محمد شبانة يكشف مفاجأة عن عينة رمضان صبحي لتحليل المنشطات

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الثلاثاء، 02-04-2024 11:47 ص

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن رمضان صبحي “مدان” في فحص عينة المنشطات الخاصة به، وخطاب المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات أن العينة “غير آدمية” وفيها تلاعب، وتم خلطها بالماء، وأن نسبة المياه في العينة أكثر من نسبة “البول”، وبالتالي تم اعتبارها «عينة غير آدمية».
وقال شبانة، عبر برنامجه “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر فضائية etc: "خطاب المنظمة الدولية يؤكد وجود تلاعب في العينة من جانب رمضان صبحي، وإذا كان هناك شخص ما وراء الأزمة، فلماذا صمت اللاعب طوال الفترة الماضية، في ظل ادعاءات نادي بيراميدز أن هناك شخصا ما وراء تلك الأزمة؟".
وأضاف: "هناك أزمة قائمة، و رمضان صبحي لديه فرصة للرد حتى يوم الخميس المقبل، إذا لم يرد بشكل رسمي سيكون تحت طائلة التحقيق ثم الإيقاف".
وتابع: “أعلى فترة إيقاف تكون في موضوع التلاعب، خصوصًا أن أي لاعب عينته إيجابية يقدم بعض المبررات بشأن إمكانية تناول دواء خاطئ أو يتم علاجه من شيء معين، لكن اللجنة الدولية للمنشطات ذكرت أن ”البول غير آدمي" وفيه تلاعب، وطالبوا بالرد بشكل رسمي، وهل كان هناك مشكلة ما حدثت، ومن حق اللاعب التظلم والتقدم بطلب لتحليل العينة B".

وزاد: "العينة B لم تبرئ أي لاعب مطلقًا لأن البول من شخص واحد، ويتم تقسيمه إلى علبتين والسائل يكون واحدا ويتم تقسيمه نصفين، ورمضان صبحي قد يواجه عقوبة التلاعب في العينة الخاصة به، وأنها غير آدمية وتم خلطها بشيء ما، ولا أريد اتهام اللاعب بأي شيء، لكن هذا وفقا لخطاب مكافحة المنشطات، إذا اللاعب لديه مشكلة واضحة".

وأكمل: "المنظمة تمنح أي لاعب إمكانية إيقاف نفسه بقرار شخصي منه، وعندما يصدر حكم يتم خصم المدة التي قرر اللاعب خلالها إيقاف نفسه، ولكن حاليا غير موقوف ومن الممكن مشاركته، وحال تعرضه للإيقاف يكون من بداية التاريخ الصادر للعقوبة".

وأكد: "العينة ليست فاسدة، ولكنها غير آدمية تم خلطها بشيء ما، والتفاصيل تقول إن خلطها بنسبة كبيرة من الماء، وبالتالي لم يتم فحصها جيدًا بسبب قلة نسبة البول فيها، والقانونيون حول رمضان صبحي عليهم أن يجتهدوا جيدًا للخروج من هذا المأزق، وإذا ثبت للمنظمة (التلاعب) فإنها ستكون مشكلة كبيرة، وقد تصل لإيقافه 4 سنوات، وهو أمر لا نتمناه مطلقًا لأنه لاعب كبير وله مكانته، لكنه حاليا في أزمة وأمامه 72 لتقديم الرد".

وشدد على أن ما يقوله هو الحقيقة كاملة في موضوع رمضان صبحي، ولم يتم تحليل العينة لأنها “فاسدة” بسبب خلطها بالماء، والعينة يتم إغلاقها بشكل مُحكم حتى يتم فتحها في المعمل المختص، متمنيا أن تسير على ما يرام لأن القادم صعب للغاية.

وأتم: "أشك فيما يتردد عن نية نادي بيراميدز في تجديد عقد رمضان صبحي كنوع من الرد بشكل رسمي على ما يُثار حول اللاعب وإيقافه بسبب الأزمة حول رمضان صبحي، وأتمنى أن يحدث ذلك ونراه بشكل رسمي".

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