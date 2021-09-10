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الغندور منفعلًا مما حدث:«اللي حصل مع حسن شحاتة عيب أوي»

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حسن شحاتة
Native
الجمعة، 10-09-2021 02:09 م


هاجم الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق اللجنه الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد عقب تعيين كيروش مديرا فنيا للمنتخب الأول.
وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر قناة “الزمالك” أن اللجنه تواصلت مع حسن شحاته من أجل أن يقود المنتخب الأول وأعلن شحاته موافقته على الأمر مشددًا على أن فكره أن يتم اختيار مدرب اخر أمر سيىء ولا يليق هذا التعامل باسم بحجم شحاتة.
واضاف أنه يدعم الجهاز الفني الجديد للمنتخب مشددا أن منتخب مصر لديه مباريات هامه خلال الفترة المقبله في التصفيات المؤهله لكاس العالم.
وتابع أن الجهاز الفني الجديد للمنتخب كله من أبناء الأهلي ولكن الأمر لا يشكل أزمة مشددا أن اختيار ضياء السيد جاء لعلاقته القويه باللاعبين .
وأكمل أن وائل جمعه نجم الأهلي عاد مره أخرى للعمل الإداري عقب اختياره كمدير للمنتخب الأول .
 

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