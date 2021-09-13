كريم حسن شحاتة يكشف راتب الجهاز الفني الجديد

الإثنين، 13-09-2021
10:32 ص
كشف الإعلامي
كريم حسن شحاته راتب
الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر
بقيادة
كارلوس كيروش .
وقال كريم حسن شحاته عبر برنامجه المذاع عبر فضائية الحياة :اتحاد الكرة
اتفق مع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر
علي راتب
70 ألف يورو أى ما يعادل
مليون و330 ألف جنيه مصري شهريا دون راتب
الثلاثي الأجنبي معه في الجهاز الفني .
وأضاف راتب
الجهاز الفني الأجنبي بالكامل سيتراوح بين 90 الي 100 ألف يورو
وهذا الرقم جيد بالنسبة للرقم الذي تقاضاه المدرب في كولومبيا حيث وصل إلى 3 مليون
و800 ألف يورو سنويا وراتب
ه في إيران وصل
الي 2 مليون و400 ألف يورو سنويا.
وتأكد وصول البرتغالي كارلوس كيروش يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14من الشهر
الجاري لتولي الإدارة الفنية لمنتخب مصر
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