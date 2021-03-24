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محمد منير يصدم جماهير الزمالك ويعلن اعتزال تشجيع الأبيض: بقيت أهلاوي

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محمد منير يصدم جماهير الزمالك ويعلن اعتزال تشجيع الأبيض: بقيت أهلاوي

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محمد منير
 
الأربعاء، 24-03-2021 03:45 م محمد فضل

تسبب الفنان محمد منير، في حالة صدمة لدى جماهير نادي الزمالك، بعد إعلان اعتزال تشجيع القلعة البيضاء، وحبه حاليًا للنادي الأهلي.
واعترف "الكينج"- الذي يعد من أقدم مشجعي نادي الزمالك- في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، أنه لم يعد حاليًا مشجعًا لنادي الزمالك، والآن يحب لاعبي فريق الأهلي.
وقال منير ، ردًا على سؤال إسعاد يونس:" كنت زملكاوي بس دلوقتي بحب لاعيبة الأهلي".
وأضاف: "أنا من أكبر مشجعي نادي بايرن ميونخ، لكن وقت مباراة الأهلي والبافاري كنت بشجع الأهلي، وطالبت جميع المصريين بتشجيعه في كأس العالم للأندية من خلال تغريدة عبر تويتر".
وتسببت تصريحات محمد منير، في موجة غضب وصدمة لدى جماهير الزمالك الذين شنوا عليه هجومًا عنيفًا.
 

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