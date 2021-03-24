محمد منير يصدم جماهير الزمالك ويعلن اعتزال تشجيع الأبيض: بقيت أهلاوي

الأربعاء، 24-03-2021
03:45 م
محمد فضل
تسبب الفنان محمد منير
، في حالة صدمة لدى جماهير نادي الزمالك
، بعد إعلان
اعتزال تشجيع
القلعة البيضاء، وحبه حاليًا للنادي الأهلي.
واعترف "الكينج"- الذي يعد من أقدم مشجعي نادي الزمالك
- في لقاء
مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، أنه لم يعد حاليًا
مشجعًا لنادي الزمالك
، والآن يحب لاعبي فريق الأهلي.
وقال منير ، ردًا على سؤال إسعاد يونس:" كنت زملكاوي بس دلوقتي بحب
لاعيبة الأهلي".
وأضاف: "أنا من أكبر مشجعي نادي بايرن ميونخ، لكن وقت مباراة الأهلي
والبافاري كنت بشجع الأهلي، وطالبت جميع المصريين بتشجيع
ه في كأس العالم للأندية
من خلال تغريدة عبر تويتر".
وتسببت تصريحات محمد منير
، في موجة غضب وصدمة لدى جماهير الزمالك
الذين
شنوا عليه هجومًا عنيفًا.