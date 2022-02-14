بعد العودة من بطولة إفريقيا.. ليفربول يحسم التجديد لـ ماني ويصدم صلاح

الإثنين، 14-02-2022
04:00 م
على الرغم من نجومية محمد صلاح
التي قادت فريق ليفربول
إلى منصات التتويج
المحلية والقارية، لكن الإدارة بحسب تقارير إنجليزية حسمت موقفها من التجديد
للسنغالي ساديو ماني
، بينما تدرس عروض رحيل محمد صلاح
عن ليفربول
الإنجليزي.
بحسب ما كشفت عنه صحيفة ميرور البريطانية، بدأت إدارة ليفربول
في التفكير
في الاستماع للعروض المقدمة لمحمد صلاح
، إذا لم يتم التوصل لاتفاق معه لتجديد
العقد.
وينتهي عقد محمد صلاح
البالغ من العمر 31 عامًا في صيف 2023، بعد أفضل سنوات عمره الكروية الحافلة
بالإنجازات الجماعية والفردية بقميص الريدز.
الصحيفة البريطانية كشفت ان إدارة ليفربول
متمسكة بالسنغالي ساديو ماني
،
وستسعى لتجديد التعاقد معه تحت أي ظروف.
كما تعاقد ليفربول
مؤخرًا مع الشاب الكولومبي لويس دياز قادمًا من نادي
بورتو البرتغالي، والذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، في صفقة اعتبرها
الكثيرون إيذانًا برحيل محمد صلاح
عن الفريق.
ويقتنع كلوب - من خلال حديثه وتصريحاته - بامكانيات لاعبه الجديد الذي تغنى
به بعد اول مشاركاته في تدريبات الفريق.
كما ثارت أخبار قبيل نهاية موسم الانتقالات عن نية ليفربول
للتعاقد مع نجم
ويستهام يونايتد "بوين" في حين استغنت الإدارة عن خدمات محمد صلاح
.
وتترنح إدارة ليفربول
في مسألة التجديد لمحمد صلاح
بسبب عامل السن وتقدمه
بعد الثلاثين، في موقف اعتبره النقاد والمحللين غريب من الإدارة التي تعلم أن محمد
صلاح
مازال أمامه الكثير ليقدمه للفريق.
ودافع يورجن كلوب المدير الفني عن صلاح
عند سؤاله عن ذلك حيث قال: "قبل
فترة من الآن، كانت مفاهيم كرة القدم والتعاقد وتجديد العقود تعتمد على عدم تقدم
اللاعبين في العمر وبلوغ الثلاثين، بينما منذ سنوات قليلة، رأينا أول ثلاثة لاعبين
في ترتيب الكرة الذهبية، باستثناء محمد صلاح
الأصغر سنا، يبلغون من العمر ٣٤ عاما
أو أكثر".
وأضاف كلوب: "لا توجد ذروة في منتصف العشرينيات، الميزة الهائلة في
أوائل الثلاثينيات أو منتصفها هي أنها تجعل اللاعب يتصرف بالطريقة الصحيحة، بعد
خبرة طويلة في مسيرته".