شاهد.. حرب شوارع بين الأهلي والزمالك عقب انتهاء المباراة
جانب من الاشتباكات
السبت، 28-11-202010:40 صالمصريون
تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا وفيديوهات ترصد حرب شوارع واشتباكات بين لاعبي وإداريي الأهلي والزمالك، عقب
انتهاء مباراة قمة نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي توج فيها النادي الأهلي بفوزه
على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1.
وشهدت نهاية المباراة خناقة بين مصطفى محمد مهاجم الزمالك
وحسين الشحات لاعب الأهلي تطورت لاعتداء كابونجو كاسونجو لاعب الزمالك على أليو بادجي
مهاجم الأهلي الذي تدخل للدفاع عن الشحات فيما قام أحمد سليمان محلل أداء الفريق الأول
لكرة القدم بالنادي الأهلي بالاعتداء على محمد صبحي حارس مرمى الزمالك خلال محاولته
فض الاشتباك في المباراة التي انتهت بفوز الأهلى على غريمه الزمالك بهدفين لهدف والتتويج
بلقب بطولة أفريقيا التاسعة.
ورصدت العدسات أحمد سليمان وهو يطرح محمد صبحي حارس الزمالك
الثالث أرضًا عقب نهاية المباراة التي شهدت اشتباكات ومناوشات أدت لطرد مصطفي محمد
مهاجم الأبيض وحسين الشحات جناح الأهلي.
واعتدى الكونغولي كابونجو كاسونجو جناح الزمالك على السنغالي
أليو بادجي مهاجم الأهلي عقب نهاية مباراة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.
توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة
في تاريخه بعد الفوز على الزمالك (2-1) في نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي
بدون حضور جماهيري.