موسيماني يكشف مفاجأة حول انتقال نجم صن داونز للأهلي

الخميس، 03-12-2020
06:12 م
أحمد سالم
كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني
، المدير الفني للنادي الأهلي،
تفاصيل حوار وعتاب دار بينه وبين الأوروجواياني جاستون سيرينو
، صانع ألعاب ماميلودي
صن داونز
الجنوب إفريقي، عقب قبوله عرض تدريب القلعة الحمراء.
وقال موسيماني
في حوار لرابطة الصحفيين الرياضيين بجنوب إفريقيا،
إن الأهلي يفاوض سيرينو
منذ كان هو مديرًا فنيًا لصن داونز
، نافيًا تحريضه للاعب الأوروجواياني
للرحيل عن فريقه السابق.
وأضاف المدير الفني للأهلي: "سيرينو
عاتبني قائلاً أنت
أول شخص قابلني في أمريكا الجنوبية وأقنعني باللعب في جنوب إفريقيا وقال لي إنها خطوة
إذا قمت فيها بعمل جيد قد أنتقل إلى أوروبا.. ولكنك تركتني الآن".
وتابع موسيماني
:"لقد كان عليّ أن أتبع طريقي، وكنت
أرغب في تدريب أكبر ناد في إفريقيا، الأمر كما لو طلبك برشلونة أو ريال مدريد الإسبانيين،
عليك أن تغتنم الفرصة".
واختتم موسيماني
:"سيرينو
يريد اللعب للنادي الأهلي،
وليس بيتسو موسيماني
هو الذي يحرضه للرحيل عن صن داونز
".
ويسعى الأهلي للتعاقد مع سيرينو
رغم المطالب المالية المبالغ
فيها من قبل نادي ماميلودي صن داونز
الجنوب إفريقي.