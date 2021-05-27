موسيماني عن جمهو الأهلي: لا أفهم العربية لكني أشعر بعواطفهم

الخميس، 27-05-2021
05:12 م
أكد بيتسو موسيماني
المدير الفني لفريق الأهلي، أهمية تواجد الجماهير في لقاء نهضة بركان
المغربي في كأس السوبر الإفريقي.
وقال في تصريحات صحفية قبل المباراة: "نحن يهمنا جدا دعم المشجعين، من النادي وإدارته، وكل شيء جيد وهذا الدعم يعني لنا الكثير".
وتابع "لم أتعلم اللغة العربية ولا أفهمها لكن أشعر بالفرح عندما أشاهد وجوه الناس وأشعر بعواطفهم وهذا يسعدني جدا، وقد وجدت نفس الشيء في مونديال الأندية".
وعن تهضة براكن قال إن الفريق لديه قوة بدنية كبيرة، ويمتلك مدربًا إسبانيًا مميزًا قدّم مستويات جيدة للغاية في بداية الموسم.