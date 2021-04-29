بالأسماء .. الأهلي يستغني عن 3 لاعبين نهاية الموسم

الخميس، 29-04-2021
06:49 ص
أحمد عادل شعبان
بات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني
يفكر بشكل كبير في ملف الراحلين عن النادي الأهلي خلال موسم الانتقالات الصيفية.
واستقر موسيماني
بشكل مبدئي على رحيل 3 من لاعبي الأهلي كالتالي:
أليو بادجي:
بات بادجي من أوائل الأسماء التي من المتوقع رحيلها عن النادي الأهلي وبخاصة أنه معار لأحد الفرق في تركيا وقد تألق هناك بشكل كبير فضلا عن عدم قناعة موسيماني
به وبالتالي فإن رحيله عن النادي بشكل نهائي مسألة وقت.
محمود وحيد:
ثاني الأسماء هو محمود وحيد
الذي لم يقنع موسيماني
بمستواه حتى الآن فضلا عن كثرة إصاباته .
رامي ربيعة:
على الرغم من تألق ربيعة خلال المباريات الأخيرة للفريق إلا أن موسيماني
كان في فترة من الفترات غير مقتنع باللاعب وطلب خروجه من الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية .