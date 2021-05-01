بعد الصدام.. موسيماني يستفز جماهير «صن داونز» بسب الأهلي

السبت، 01-05-2021
12:33 م
المصريون
أعرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني
المدير الفني لفريق الأهلي، عن سعادته بالتواجد في القلعة الحمراء،
عقب وقوع المارد الأحمر مع صن داونز
، في الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وكانت قرعة الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا،
التي أجريت، أمس، الجمعة، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ، أسفرت
عن مواجهة نارية بين الأهلي وصن داونز
.
وكتب موسيماني
، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي
" تويتر": إنه أمر مميز، أن أقضي بعض الوقت مع عائلتي، خاصة عندما تتواصل
تلك اللحظات مع وجودي في الأهلي".
وتلقى موسيماني
، ردود أفعال عنيفية من قبل بعض جماهير
صن
دوانز، على " تويتر"، حيث اعتبرتها
رسالة تحدى من مدرب فريقهم السابق.
وتابع بيتسو موسيماني
:" أتذكر باستمرار أنني أعيش وأسعى
لتحقيق هدفي".
وجاءت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كالتالي:
الأهلي - صن داونز
مولودية الجزائر - الوداد
شباب بلوزداد - الترجي
كايزر تشيفيز - سيمبا