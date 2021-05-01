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بعد الصدام.. موسيماني يستفز جماهير «صن داونز» بسب الأهلي

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موسيماني
 
السبت، 01-05-2021 12:33 م المصريون

أعرب الجنوب أفريقي  بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، عن سعادته بالتواجد في القلعة الحمراء، عقب وقوع المارد الأحمر مع صن داونز، في الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وكانت قرعة الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي أجريت، أمس، الجمعة، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ، أسفرت عن مواجهة نارية بين  الأهلي وصن داونز.
وكتب موسيماني ، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": إنه أمر مميز، أن أقضي بعض الوقت مع عائلتي، خاصة عندما تتواصل تلك اللحظات مع وجودي في الأهلي".
وتلقى موسيماني ، ردود أفعال عنيفية من قبل بعض جماهير صن دوانز، على " تويتر"،  حيث اعتبرتها رسالة تحدى من مدرب فريقهم السابق.
وتابع بيتسو موسيماني:" أتذكر باستمرار أنني أعيش وأسعى لتحقيق هدفي".
وجاءت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كالتالي:
الأهلي - صن داونز

مولودية الجزائر - الوداد

شباب بلوزداد - الترجي

كايزر تشيفيز - سيمبا


 

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