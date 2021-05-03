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مفاجأة.. «موسيماني» يطالب برحيل مروان محسن و5 آخرين

موسيماني ومروان محسن
موسيماني ومروان محسن
 
الإثنين، 03-05-2021 04:08 م محمد فضل
يستعد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، لتقديم قائمة اللاعبين الذي يرغب في الاستغناء عنهم عقب نهاية الموسم للجنة التخطيط وأمير توفيق، مسؤول التعاقدات بالنادي.

ومن المنتظر أن يقدم موسيماني القائمة لمسؤولي الأهلي في منتصف شهر يونيو القادم، فيما حدد 6 لاعبين حتى اللحظة لكي يعمل النادي على تسويقهم.

واستقر موسيماني على أن تضم قائمة الراحلين عن الأهلي الموسم القادم كل من قلب الدفاع سعد سمير والظهير الأيمن أحمد رمضان بيكهام ولاعب الوسط ناصر ماهر، بالإضافة إلى ثلاثي خط الهجوم والتر بواليا وصلاح محسن ومروان محسن.
 

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