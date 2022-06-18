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مودريتش يستفز صلاح: حاول مرة أخرى

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السبت، 18-06-2022 10:35 ص

أكد رودريغو غوس لاعب ريال مدريد أنه رفقة الكرواتي لوكا مودريتش حاولا استفزاز محمد صلاح جناح ليفربول عقب فوز نادي العاصمة الإسبانية بنهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في باريس.

وتوعد صلاح ريال مدريد مرارًا وتكرارًا قبل المباراة النهائية، مشيرًا إلى أنه يرغب في الانتقام والثأر مما حدث في نهائي كييف عام 2018، وإصابته في الشوط الأول من المباراة التي خسرها ليفربول لصالح ريال مدريد 3-1.

وقال رودريغو عبر بودكاست "بودباه" على يوتيوب: بعد المباراة وقبل الممر الشرفي، كان صلاح حزينًا، نظر له مودريتش وقال له: حاول مرة أخرى.

وتابع: حينما يستفزك أحد اللاعبين فأنت تريد الفوز فقط بسببه، في التدريبات كنا نقول هيا يا صلاح، تعال يا صلاح.
وأتم: في عقولنا، أردنا حقًا أن نسخر منه.
وأكد: "مودريتش لم يكن يستفز صلاح من أجل الشر، بل يثير التنافس لكي يتحسّن بعد ذلك".
وكان محمد صلاح أطلق تصريحات أكثر من مرة قبل المباراة النهائية لدوري الأبطال، أكد خلالها أنه يتمنى مواجهة ريال مدريد في النهائي الماضي، للأخذ بالثأر من الميرنغي، بعدما توج الأخير باللقب على حساب ليفربول عام 2018.

ووصل ريال مدريد إلى 14 لقبا في المسابقة الأوروبية القارية، أي ضعف عدد ألقاب أقرب منافس له في البطولة وهو ميلان الإيطالي بسبعة ألقاب.
 

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