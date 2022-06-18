تصريحات مُهينة.. نجم ريال مدريد يسخر من محمد صلاح

السبت، 18-06-2022
08:55 ص
أدلى
نجم ريال مدريد
" رودريجو"، بتصريحات مسيئة للنجم محمد صلاح
لاعب
ليفربول
الإنجليزي، أثارت موجة غضب كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال
رودريجو في تصريحات صحفية: عندما يستفزك شخص ما فأنت في بعض الأحيان تريد الفوز فقط
حتى تتمكن من السخرية
منه.. في التدريبات كنا نقول "تعالي يا صلاح
" في رؤوسنا
كنا نقول "علينا أن نفوز ثم نسخر من صلاح
".
وكان
محمد صلاح
، قد تحدث عن الثأر من ريال، كما أقر بأنه يعتبر نفسه أفضل لاعب في العالم
"داخل ذهنه".
وقال
صلاح
في مقابلة لمحطة (بي.تي.سبورت) مع ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق
"نعم إنها مباراة ثأرية بعد ما حدث في كييف حين خرجت بعد 30 دقيقة، لكن أتحدث
عن الثأر من منظور جيد وليس بالمعنى السيىء".
وأضاف
: مدريد يبقى مدريد، وهو الأفضل على الإطلاق في تاريخ البطولة ويعرف كيف يفوز، لكن
أعتقد أنني لو بقيت في الملعب (في 2018) كان يمكننا الفوز.