السبت 18 يونيو 2022
توقيت مصر 10:18 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

من هي شهد وجيه أول امرأة تتولى منصبًا في وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية؟

سعر الدولار اليوم السبت في مصر تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك

شاهد.. مصطفى بكري يهاجم عماد الدين أديب بسبب حديثه عن أيام سوداء قادمة

بعدما استخرجوا جثة والديها من القبر.. كويتية تتحول من الفقر إلى مليونيرة في ساعات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير كبير

تصريحات مُهينة.. نجم ريال مدريد يسخر من محمد صلاح

تعرف على شرطي «كيروش» للعودة لتدريب المنتخب

شاكيرا تستفز بيكيه بوصلة رقص مثيرة مع فنان شهير

المحكمة تغرم محمد رمضان مبلغًا ضخمًا لقناة "إم بي سي"

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. ويكشف مفاجأة عن البديل

ADS
 

تصريحات مُهينة.. نجم ريال مدريد يسخر من محمد صلاح

1200x675_cmsv2_4d813253-9a23-5fbb-9d52-5bc362fc7f43-6682550
ا
Native
Teads
السبت، 18-06-2022 08:55 ص

أدلى نجم ريال مدريد " رودريجو"، بتصريحات مسيئة للنجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أثارت موجة غضب كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال رودريجو في تصريحات صحفية: عندما يستفزك شخص ما فأنت في بعض الأحيان تريد الفوز فقط حتى تتمكن من السخرية منه.. في التدريبات كنا نقول "تعالي يا صلاح" في رؤوسنا كنا نقول "علينا أن نفوز ثم نسخر من صلاح".
وكان محمد صلاح، قد تحدث عن الثأر من ريال، كما أقر بأنه يعتبر نفسه أفضل لاعب في العالم "داخل ذهنه".
وقال صلاح في مقابلة لمحطة (بي.تي.سبورت) مع ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق "نعم إنها مباراة ثأرية بعد ما حدث في كييف حين خرجت بعد 30 دقيقة، لكن أتحدث عن الثأر من منظور جيد وليس بالمعنى السيىء".
وأضاف : مدريد يبقى مدريد، وهو الأفضل على الإطلاق في تاريخ البطولة ويعرف كيف يفوز، لكن أعتقد أنني لو بقيت في الملعب (في 2018) كان يمكننا الفوز.

 

إقرأ ايضا

elbashayer-2022-01-17_121412

تعرف على شرطي «كيروش» للعودة لتدريب المنتخب

138-115448-ahmed-shobair-ahly-mahrez-salah-interview_700x400

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. ويكشف مفاجأة عن البديل

طارق-حامد-e1654106477245-750x470

طارق حامد يُكذّب مرتضى منصور وينشر الدليل

أخبار متعلقة

627f9ad0423604120615961d

ريال مدريد يتحرك رسميًا لضم صلاح.. ماذا قال ليفربول؟

43516424_303

صلاح يفجر مفاجأة: إن لم أحصل على الكرة الذهبية هذا العام فسيكون بسبب هذا الأمر

996619_0

إعلام إسباني يسخر من صلاح.. ماذا قال؟

Fh57R

فيديو يكشف رد فعل صلاح عقب الهزيمة من ريال مدريد

191250

تصريح مفاجئ من كلوب بعد الهزيمة: احجز لنا فندق في اسطنبول

138-105834-time-liverpool-real-madrid-champions-league-final_700x400

جميع القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد اليوم