مواعيد مباريات اليوم في يورو 2020

الإثنين، 28-06-2021
10:24 ص
تقام اليوم الإثنين 28 - 6 - 2021 العديد من المباريات الهامة
في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020
"، حيث يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره السويسري، في
تمام التاسعة مساءً، على ملعب آرينا ناسيونالا، وستنقل على قناة " بي إن سبورت
1 ، 2 ماكس.
وتأهلت فرنسا
لمراحل خروج المغلوب بطريقة أقل إقناعا مما
كان متوقعا، بعد التعادل 2-2 مع البرتغال حاملة اللقب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
فيما يلاقي منتخب إسبانيا كرواتيا، في السادسة مساء بتوقيت
القاهرة، وتنقل عبر قناة "بي إن سبورت 4".