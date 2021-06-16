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«بوجبا» يتصدر السوشيال ميديا بعد إبعاده الخمر

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«بوجبا» يتصدر السوشيال ميديا بعد إبعاده الخمر

بوجبا
بوجبا
Native
الأربعاء، 16-06-2021 01:32 م

لفت النجم الفرنسي بول بوجبا، الأنظار عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أبعد زجاجة خمر من أمامه خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بمواجهة فرنسا وألمانيا في يورو 2020.
وقام بول بوجبا بإبعاد زجاجة خمر عنه، وهي أحد رعاة البطولة، وكذلك قبل انطلاق المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة التي جمعت بين منتخبي فرنسا وألمانيا، على ملعب "أليانز أرينا"، بمدينة "ميونخ" الألمانية.
 والمعروف عن بول بوجبا أنه دائما ما يلتزم بتقاليد الدين الإسلامي، ويحرص على أداء مناسك العمرة كل عام تقريبا، ويلتزم بقراءة الفاتحة قبل بداية أي مباراة، والصيام في شهر “رمضان”.
وفازت فرنسا على ألمانيا بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور مجموعات، بطولة يورو 2020.
ونال بول بوجبا جائزة أفضل لاعب في المباراة على أدائه الرائع، خلال فوز منتخب بلاده على نظيره الألماني.
 

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