الأحد، 13-06-2021
07:00 م
فتحي مجدي
بينما يتطلع إلى تصدر قوائم الهدافين في بطولة أوروبا 2020، سدد نجم بايرن ميونيخ الألماني، والحائز على جائزة الكرة الذهبية، روبرت ليفاندوفسكي
الكرة في هاتف أحد زملائه خلال خوضه التدريبات مع منتخب بولندا
استعدادًا لبطولة يورو 2020
.
ويخوض المهاجم، الذي سجل 48 هدفًا الموسم الماضي مع بايرن ميونيخ، أولى المباريات مع بولندا
في مواجهة سلوفاكيا يوم الاثنين المقبل، ضمن المجموعة التي تضم أيضًا إسبانيا والسويد.
وأظهرت لقطات، ليفاندوفسكي
خلال التدريب الأخير في ملعب كريستوفسكي في سان بطرسبرج بروسيا، وهو يسدد حاولة ركلة حرة من الزاوية العلوية اليمنى من منطقة الجزاء باتجاه المرمى، لكنها خرجت عاليه واصطدمت بأحد زملائه الذي كان يقف خلف المرمى لالتقاط صورة سيلفي، حيث يسقط هاتفه على الأرض وتحطم.
وأثار المقطع الذي نشر عبر موقع "تويتر"، ردود فعل بين مشجعين بولندا
.
وكتب أحدهم: "هدف لا يصدق! كم عدد الأشخاص الآخرين الذين يمكن أن يصطدموا بهاتف من تلك المسافة".
بينما علق آخر: "كان ذلك مقصودًا تمامًا".
وتعول بولندا
على ليفاندوفسكي
كثيرًا في تحقيق نتائج أفضل من بطولة أوروبا 2016 حيث وصلت إلى ربع النهائي ضد البرتغال الفائزة باللقب.
وقال المدير الفني باولو سوزا لـ (UEFA): "إنه مهم بشكل كبير لأن الجودة التي يتمتع بها ترفع مستوانا ويمكنك أن ترى دولة تعتمد عليه. إنه دائمًا صبي عاقل للغاية، ويريد دائمًا الأداء. يمكنك أن ترى كل ما حققه حتى الآن.
يحتاج إلى الانضباط والطموح، ويحتاج دائمًا إلى دفع نفسه إلى أقصى حد".
وأضاف: "نحن نعمل على المضي قدمًا في هذا الاتجاه حيث يمكن أن يكون لدينا فريق متوازن ومنظم وعدواني مع لاعبين في لحظات معينة من اللعبة، يبذلون ضعف أو ثلاثة أضعاف طاقتهم للنهوض ودعمه، حيث يكون في المفتاح لحظات يحتاجها لإحداث فرق".