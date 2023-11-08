تدهور مفاجئ.. إصابة العامري فاروق بنزيف في المخ ودخوله في غيبوبة





تعرض العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي للإصابة بنزيف في المخ بشكل مفاجئ ودخوله في غيبوبة جرى نقله على إثرها للمستشفى.

وكشف مصدر داخل المجلس، أن العامري فاروق، كان يتواجد في مقر النادي لحضور اجتماع المكتب التنفيذي، وتعرض للوعكة الصحية المفاجئة، وسوف يجرى له جراحة عاجلة خلال وقت قصير بعد إصابته بنزيف في المخ.

من جانبه كتب خالد، شقيق العامري فاروق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"رجاء من كل مصر تدعوا لأخي الغالي، العامري فاروق لدخوله في غيبوبة نتيجة نزيف في المخ.. ويحتاج دعاء كل المصريين".