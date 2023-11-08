الأربعاء 08 نوفمبر 2023
توقيت مصر 18:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"ملابس شفافة".. تطور جديد في قضية "أنوش"

"مقتل طالب الرحاب" تعود مجددًا إلى الواجهة.. ماذا حدث؟

حكم قضائي بحبس نسرين طافش 3 سنوات.. ماذا فعلت؟

تدهور مفاجئ.. إصابة العامري فاروق بنزيف في المخ ودخوله في غيبوبة

قرار بوقف بيع السجائر لهذا السبب

مقاطع فاضحة.. ضبط سيدة الإسكندرية صاحبة الفيديوهات المخلة

فنانون سعوديون يحتفون بـ بيومي فؤاد بعد الهجوم عليه

تعليق مفاجئ من محمد رمضان على أزمة محمد سلام وبيومي فؤاد

فيديو غريب من السعودية.. تمساح ضخم يقتحم شوارع السعودية

باسم سمرة يثير الجدل بفيديو تبرعه لدعم غزة

تدهور مفاجئ.. إصابة العامري فاروق بنزيف في المخ ودخوله في غيبوبة

untitled2020_5_15_23_44
العامري فاروق
الأربعاء، 08-11-2023 12:24 م


تعرض العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي للإصابة بنزيف في المخ بشكل مفاجئ ودخوله في غيبوبة جرى نقله على إثرها للمستشفى.

وكشف مصدر داخل المجلس، أن العامري فاروق، كان يتواجد في مقر النادي لحضور اجتماع المكتب التنفيذي، وتعرض للوعكة الصحية المفاجئة، وسوف يجرى له جراحة عاجلة خلال وقت قصير بعد إصابته بنزيف في المخ.

من جانبه كتب خالد، شقيق العامري فاروق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"رجاء من كل مصر تدعوا لأخي الغالي، العامري فاروق لدخوله في غيبوبة نتيجة نزيف في المخ.. ويحتاج دعاء كل المصريين".

إقرأ ايضا

IMG-20231107-WA0003

ناقد فني لـ بيومي فؤاد: "لو مش جاي عشان تضحكهم يبقى بتضحك عليهم"

IMG-20231107-WA0014

بشرى لجماهير الأهلي .. الإعلان عن ضم لاعب من العيار الثقيل

IMG-20231106-WA0026

تقرير بريطاني: صلاح يوافق للانتقال إلى الدوري السعودي مقابل هذا الرقم الخيالي

أخبار متعلقة

IMG-20231107-WA0014

بشرى لجماهير الأهلي .. الإعلان عن ضم لاعب من العيار الثقيل

Capture

مفاجأة.. الأهلي يفسخ التعاقد مع موديست يناير القادم

2021_3_11_23_36_19_120

"الله يقرفك يا أخي".. إبراهيم فايق يفتح النار على لاعب صن داونز

IMG-20231101-WA0014

"مش معقولة الرعب ده".. شوبير يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة صنداونز

IMG-20231101-WA0015

"كاف" غاضب من آداء الحكام.. ماذا قالوا عن مباراة الأهلي وصن داونز؟

IMG-20231031-WA0008

شوبير يكشف تفاصيل أزمة كولر مع إمام عاشور