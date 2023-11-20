الإثنين 20 نوفمبر 2023
توقيت مصر 18:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ارتفاع جنوني.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تخون زوجها الذي يعمل في السعودية.. جزار يذبح سيدة بسبب علاقة مع "سلفتها"

إعلامية شهيرة ترد على منتقديها: عندي سرطان وهموت قريب

مشهورة فلسطينية تصدم الجميع عن زوجها السعودي: "متزوجاه مقابل شئ معين ومش بحبه"

مشاداة حادة وتهديدات بين ساويرس ونجل حسنين هيكل بسبب الحرب على غزة

شاهد.. مزاح بين 3 أصدقاء بالسلاح ينتهي بمقتل أحدهم في الشارع

فيديو غريب.. بايدن ينهض من على كرسيه ويذهب لمصافحة الرئيس الصيني دون سبب

مدير المنتخب يتحدث عن واقعة "الاعتداء على صلاح"

"تحرش وقلة أدب".. مرتضى منصور يصدم الجميع بشأن ما يحدث داخل الزمالك

خبير اقتصادي يكشف موعد تعويم الجنيه من جديد

موقف بطولي من محمد عبدالمنعم لحماية صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب

IMG-20231120-WA0011
محمد عبدالمنعم
الإثنين، 20-11-2023 10:00 ص


شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، لقطة من اقتحام الجمهور ملعب مباراة منتخب مصر والسيراليون أمس. 
وكتب عبر فيسبوك: “محمد عبد المنعم يمنع بعض المشجعين الذين اقتحموا الملعب قبل نهاية المباراة من الوصول إلى محمد صلاح”. 
وحقق منتخب مصر فوزا هاما على منتخب سيراليون بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.
بهذه النتيجة، تصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى، التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه الكاسح على جيبوتي في الجولة الأولى الخميس الماضي بسداسية دون رد، والفوز على سيراليون اليوم بهدفين دون رد.

إقرأ ايضا

IMG-20231120-WA0009

مدير المنتخب يتحدث عن واقعة "الاعتداء على صلاح"

IMG-20231120-WA0010

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب فسخ تعاقده

202306121137473747

حارس الأهلي السابق: عشقي وانتمائي الحقيقي للزمالك

أخبار متعلقة

IMG-20231106-WA0026

تقرير بريطاني: صلاح يوافق للانتقال إلى الدوري السعودي مقابل هذا الرقم الخيالي

248159

لفتة جديدة من محمد صلاح دعمًا لفلسطين خلال مباراة إيفرتون