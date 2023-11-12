أول قرار من كولر بعد التعادل مع الجونة





قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 5 أيام، عقب مواجهة الجونة اليوم، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وكتب ماهر همام لاعب الأهلي السابق، عبر حسابه على “فيس بوك”: “كولر قرر منح الفريق راحة سلبيه من التدريبات لمدة 5 أيام، والسفر إلى سويسرا لقضاء إجازته مع عائلته”.

ومن المقرر أن ينضم لاعبي الأهلي الدوليين إلى معسكر الفراعنة، المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل؛ استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في افتتاح التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.