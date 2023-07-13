الموت يفجع لاعب الأهلي قبل ساعات من مباراة القمة

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مروان عطية
الخميس، 13-07-2023 09:38 ص

سادت حالة من الحزن الشديد داخل معسكر الأهلي، استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوى الخميس، بعد وفاة والد لاعب وسط الفريق الأحمر مروان عطية.


‎وقال رامي ربيعة مدافع الأهلي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صباح اليوم: "البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله تعالى اليوم والد مروان عطية.. دعواتكم بالدعاء له".



هل يغيب مروان عطية عن مباراة القمة ؟

‎ويعول السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على مروان عطية في قيادة وسط ملعب الأهلي في ظل إصابة عمرو السولية ورحيل حمدي فتحي وغموض موقف ديانج حتى الآن.


‎ولم يتضح بعد هل سيغادر مروان عطية معسكر الأهلي قبل لقاء الزمالك أم سيواصل الاستعداد لخوض اللقاء بشكل طبيعي، حيث سيتحدد خلال الساعات المقبلة.


‎وتضم قائمة الأهلي التي تستعد للقاء محمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي ومحمد فخري وأحمد نبيل "كوكا"، في مركز وسط الملعب.

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