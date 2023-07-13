الموت يفجع لاعب الأهلي قبل ساعات من مباراة القمة

سادت حالة من الحزن الشديد داخل معسكر الأهلي، استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوى الخميس، بعد وفاة والد لاعب وسط الفريق الأحمر مروان عطية.
وقال رامي ربيعة مدافع الأهلي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صباح اليوم: "البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله تعالى اليوم والد مروان عطية.. دعواتكم بالدعاء له".
هل يغيب مروان عطية عن مباراة القمة ؟
ويعول السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على مروان عطية في قيادة وسط ملعب الأهلي في ظل إصابة عمرو السولية ورحيل حمدي فتحي وغموض موقف ديانج حتى الآن.
ولم يتضح بعد هل سيغادر مروان عطية معسكر الأهلي قبل لقاء الزمالك أم سيواصل الاستعداد لخوض اللقاء بشكل طبيعي، حيث سيتحدد خلال الساعات المقبلة.
وتضم قائمة الأهلي التي تستعد للقاء محمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي ومحمد فخري وأحمد نبيل "كوكا"، في مركز وسط الملعب.