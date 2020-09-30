الأربعاء 30 سبتمبر 2020
توقيت مصر 11:19 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"شوبير":"مدرب الأهلى الجديد مفاجأة للجميع"

الجارالله لـ #الشيخ_نواف_الأحمد: سلّم نطقك يا أمير الزهد والنزاهة

" جمال وعملات مطلية بالذهب".. ماذا تعرف عن هدايا #الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح

الولايات المتحدة تنشر عسكريين في الفضاء

اجتماع مهم بالأهلى للإعلان عن المدرب الجديد

الغانم مخاطبا الشيخ نواف الأحمد: أعرف ألمك ولكنك سيف مجرب

رقم صادم عن معدل البطالة في السعودية

معسكر مغلق للزمالك استعدادا للمصرى

أحمد فتحي سرور للمواطنين: اختار النائب اللي عينه مليانة

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

borussia-dortmund-bayern-2020147
بايرن
 
الأربعاء، 30-09-2020 09:30 ص محمد عبد الحارس

تقام اليوم عدد من المواجهات بمختلف ملاعب العالم، بعد انتهاء فترة توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 منذ مارس الماضى.  
الدوري الإسباني
هويسكا ضد أتلتيكو مدريد الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT FR HD1
فياريال ضد ألافيس الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT FR HD8
إيبار ضد إلتشي الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD8
ريال مدريد ضد بلد الوليد الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD1
الدوري الإيطالي
أودينيزي ضد سيبزيا الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT FR HD5
بينفينتو ضد إنتر ميلان الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT FR HD4
لاتسيو ضد أتالانتا الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD4
دوري أبطال آسيا
النصر السعودي ضد الأهلي السعودي الساعة الرابعة إلا ثلث عصرا على قناة beIN SPORT FR HD7
برسيبوليس الإيراني ضد باختاكور الأوزبكي الساعة الثامنة الاربعمساء على قناة beIN SPORT FR HD7
كأس السوبر الألماني
بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند الساعة الثامنة ونصف مساء
كأس الرابطة الإنجليزية
بيرنلي ضد مانشستر سيتي الساعة الثامنة مساء
برايتون ضد مانشستر يونايتد الساعة التاسعة إلا ربع مساء.

 

إقرأ ايضا

16227378401591275864

"شوبير":"مدرب الأهلى الجديد مفاجأة للجميع"

Capture

اجتماع مهم بالأهلى للإعلان عن المدرب الجديد

EjGtMasXkAgFGK6

معسكر مغلق للزمالك استعدادا للمصرى

أخبار متعلقة

حكم

أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري

138-191333-man-city-schedule-epl-ucl_700x400

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

20200914091304134

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

20200918023447874

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

حكم

بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدوري

الأهلي-شعار

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة