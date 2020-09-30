أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم عدد من المواجهات بمختلف ملاعب العالم، بعد انتهاء فترة توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 منذ مارس الماضى.

الدوري الإسباني

هويسكا ضد أتلتيكو مدريد الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT FR HD1

فياريال ضد ألافيس الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT FR HD8

إيبار ضد إلتشي الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD8

ريال مدريد ضد بلد الوليد الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD1

الدوري الإيطالي

أودينيزي ضد سيبزيا الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT FR HD5

بينفينتو ضد إنتر ميلان الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT FR HD4

لاتسيو ضد أتالانتا الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD4

دوري أبطال آسيا

النصر السعودي ضد الأهلي السعودي الساعة الرابعة إلا ثلث عصرا على قناة beIN SPORT FR HD7

برسيبوليس الإيراني ضد باختاكور الأوزبكي الساعة الثامنة الاربعمساء على قناة beIN SPORT FR HD7

كأس السوبر الألماني

بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند الساعة الثامنة ونصف مساء

كأس الرابطة الإنجليزية

بيرنلي ضد مانشستر سيتي الساعة الثامنة مساء

برايتون ضد مانشستر يونايتد الساعة التاسعة إلا ربع مساء.