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ميدو يهاجم كيروش بسبب عمرو السولية

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ميدو يهاجم كيروش بسبب عمرو السولية

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ميدو
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الأحد، 14-11-2021 10:29 ص

انتقد الإعلامي أحمد حسام “ميدو”، نجم الزمالك السابق، المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش، بسبب تغيير مركز عمرو السولية لاعب الأهلي والفراعنة.
وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا الذي يذاع على قناة المحور، أنه تعجب من بدء عمرو السولية، في مركز (6) مع المنتخب أمام أنجولا.
وأضاف “ميدو” في تصريحاته قائلًا: “عمرو السولية يجيد اللعب في مركز رقم 8 وليس 6”.
وأكد ميدو أن مشاركة حمدي فتحي، لاعب الأهلي، في مباراة أنجولا كان نقطة تحول كبيرة في اللقاء.
وضمن منتخب مصر التأهل بشكل رسمي للمرحلة الأخيرة المقررة في مارس المقبل،  بعد تعادله مع مضيفه أنجولا بنتيجة (2-2)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022.
ورفع منتخب مصر رصيده بهذا التعادل إلى 11 نقطة، في صدارة المجموعة السادسة قبل جولة من النهاية، ليضمن التأهل رسميًا للمرحلة الأخيرة من التصفيات.
وتلتقي مصر بضيفتها الجابون، في الثالثة من عصر الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ختام دور المجموعات.
 

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