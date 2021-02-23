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مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني

فريق الأهلي
مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني
 
الثلاثاء، 23-02-2021 08:32 ص المصريون
كشفت مصادر بالنادي الأهلي عن مفاجأة في التشكيل الأساسي الذي سيلعب به موسيماني في مواجهة الأهلي أمام سيمبا التنزاني.

وقالت المصادر إن موسيماني قرر البدء بـ محمود وحيد في الجبهة اليسرى للفريق بدلا من أيمن أشرف العائد من الإصابة.

وأشار المصدر أن الجهاز الفني فضل إراحة أيمن أشرف وبخاصة في ظل ظروف المباراة المليئة بالرطوبة خوفا من تجدد الإصابة.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومعه محمد هاني وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود وحيد وأليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق ومحمود كهربا وجونيور اجايي ووالتر بواليا.
 

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