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مفاجأة.. طبيب الأهلي النفسي يوصي برحيل أحمد عبدالقادر لهذا السبب

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أحمد عبدالقادر
الإثنين، 14-08-2023 12:08 م


كشف أحمد حسام ميدو مفاجأة بشأن مستقبل أحمد عبد القادر لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “طبيب الأهلي النفسي أوصى برحيل أحمد عبد القادر بسبب عدم تعامله بشكل جيد مع المشاكل داخل وخارج الملعب”.
وأضاف: “الطبيب النفسي يرى أن ذلك يؤثر سلبا على أحمد عبد القادر وأوصى في تقريره على رحيله”.
واختتم حديثه بعيدًا عن أحمد عبد القادر: “هناك لاعبين مميزين قادرين على التعامل مع الأزمات بشكل صحيح والرد في الملعب وعلى رأسهم محمد هاني الذي أشيد به بالفعل”.

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