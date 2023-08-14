مفاجأة.. طبيب الأهلي النفسي يوصي برحيل أحمد عبدالقادر لهذا السبب

أحمد عبدالقادر





كشف أحمد حسام ميدو مفاجأة بشأن مستقبل أحمد عبد القادر لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “طبيب الأهلي النفسي أوصى برحيل أحمد عبد القادر بسبب عدم تعامله بشكل جيد مع المشاكل داخل وخارج الملعب”.

وأضاف: “الطبيب النفسي يرى أن ذلك يؤثر سلبا على أحمد عبد القادر وأوصى في تقريره على رحيله”.

واختتم حديثه بعيدًا عن أحمد عبد القادر: “هناك لاعبين مميزين قادرين على التعامل مع الأزمات بشكل صحيح والرد في الملعب وعلى رأسهم محمد هاني الذي أشيد به بالفعل”.