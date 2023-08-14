مفاجأة.. طبيب الأهلي النفسي يوصي برحيل أحمد عبدالقادر لهذا السبب
أحمد عبدالقادر
الإثنين، 14-08-202312:08 م
كشف أحمد حسام ميدو مفاجأة بشأن مستقبل أحمد عبد القادر لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “طبيب الأهلي النفسي أوصى برحيل أحمد عبد القادر بسبب عدم تعامله بشكل جيد مع المشاكل داخل وخارج الملعب”.
وأضاف: “الطبيب النفسي يرى أن ذلك يؤثر سلبا على أحمد عبد القادر وأوصى في تقريره على رحيله”.
واختتم حديثه بعيدًا عن أحمد عبد القادر: “هناك لاعبين مميزين قادرين على التعامل مع الأزمات بشكل صحيح والرد في الملعب وعلى رأسهم محمد هاني الذي أشيد به بالفعل”.