شوبير يفجر مفاجأة صادمة لـ حسين الشحات: انتظر القرار الحاسم يوم الأحد





أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن هناك عقوبة جديدة تنتظر حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الشكوى التي قدمها نادي بيراميدز ضد اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب الأزمة التي حدثت خلال مباراة الفريقين رفقة محمد الشيبي لاعب الفريق السماوي، في المباراة التي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد لبيراميدز.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية إن لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ستفحص الشكوي المقدمة من جانب نادي بيراميدز ضد حسين الشحات لاعب نادي النادي الأهلي، من أجل تغليظ العقوبة ضد اللاعب خلال الفترة القادمة، بعد إصدار رابطة الأندية عقوبة الإيقاف ضد اللاعب لمدة مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه.

وتابع، :"حسين الشحات لاعب النادي الأهلي سيتم توقيع عقوبة عليه يوم الأحد المقبل، ومن المحتمل أن تصل لـ أربع مباريات بدلا من مباراتين، وذلك من أجل تغليظ العقوبة، بسبب ما بدر من اللاعب تجاه اللاعب المغربي محمد الشيبي خلال مباراة الفريقين في مسابقة الدوري المصري الممتاز".

وكانت رابطة الأندية، قد أعلنت عقب مباراة الأهلي وبيراميدز إيقاف حسين الشحات لمبارتين مع تغريمه 20 ألف جنيه، إلا أن مسئولي الرابطة، رفعوا الأمر إلى لجنة التظلمات بعد شكوى نادي بيراميدز.