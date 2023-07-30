رسميًا.. رحيل حارس مرمى الأهلي 4 مواسم لنادٍ مصري





أنهى علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، اتفاقه مع نادي زد الصاعد حديثا للدوري الممتاز، للانتقال إليه خلال الفترة الحالية.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن علي لطفي أتم اتفاقه مع مسئولي زد، ورحيله عن الفريق الأحمر أصبح مسألة وقت فقط.

أوضح المصدر في تصريحات صحفية: "علي لطفي وقع لنادي زد لمدة أربعة مواسم، وسيرحل بشكل نهائي".

أضاف المصدر: "سبب تأخير إتمام الصفقة هو محمد الشناوي الذي كان ينتظر أن يصل له عرضا خارجيا له لكن حتي الان لم يحدث وبالتالي أصبح استمراره مع النادي الأهلي مؤكد".

وأتم المصدر: "علي لطفي كان لديه بعض العروض لكنه اختار الانضمام لنادي زد بسبب علاقته القوية بمجدي عبد العاطي المدير الفني، حيث تزاملا معا في صفوف نادي إنبي في الوقت السابق".