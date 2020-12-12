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مفاجأة.. حلقة الخطيب والسعدي الأعلى مشاهدة في تاريخ التلفزيون المصري

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مفاجأة.. حلقة الخطيب والسعدي الأعلى مشاهدة في تاريخ التلفزيون المصري
 
السبت، 12-12-2020 09:57 م
قال الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي إن حلقته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حققت أعلى مشاهدة في تار يخ التلفزيون المصري.

ورغم بث اللقاء على قناة الأهلي يوم أمس، إلا أنه اختار لفظ التلفزيون المصري.

وكتب عبر "تويتر" "شكرا لمصر وأهلها .. شكرا للمشاهدين الذين حلقوا بأمسية " النجمة التاسعة" وحوار الأسطورة الكابتن محمود الخطيب، فوق هامات السحاب محققين أكبر نسبة مشاهدة في تاريخ التليفزيون المصري".

وتابع "قطعا مصر وبيبو والأهلي منتهى أمل أي إعلامي .. شكرا مصر ساكنة القلب والروح"


 

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