جمعة: الخطيب سيفاجيء الزمالك بهذا القرار بعد رحيل مرتضى منصور

الثلاثاء، 01-12-2020
06:50 ص
المصريون
كشف الإعلامي الرياضي شريف جمعة عن معلومة تخص موقف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب
من مجلس إدارة نادي الزمالك
برئاسة المستشار أحمد بكري.
وقال في تغريدة عبر تويتر: عندي معلومة إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة البيبوو هيبعت برقية تهنئة لمجلس إدارة الزمالك
الجديد برئاسة المستشار أحمد البكري وهيأكد في البرقية على تقديره الشديد لنادي الزمالك
مع دعوة لنبذ التعصب والقضاء على مخلفات الماضي .
وكان وزير الرياضة أصدر قرارا بوقف مجلس إدارة نادي الزمالك
برئاسة مرتضى منصور
لحين التحقيق في مخالفات منسوبة للمجلس.