مجدي عبد الغني يحرج إدارة الخطيب بسؤال غير متوقع .. والجماهير تفاجئه برد صادم

سؤال يحتاج للاجابه ..

لم تذكر هذه الثلاثيه في كل التقارير الخبريه ، نرجوا التوضيح .. ما هذه الصورة ؟؟ pic.twitter.com/ek5FyRZfuj — Magdy AbdElGhany (@MagdyAbdEGhany) December 7, 2020

استنكر مجدي عبد الغني - نجم الأهلي السابق - عدم ذكر فوز الأهلي عام 1982 بدوري أبطال أفريقيا ضمن الثلاثيات التي فاز بها الأهلي في تاريخه.ونشر عبد الغني صورة لفريق الأهلي آنذاك تكشف عن تتويجه بدوري أبطال أفريقيا سنة 1982 .وتساءل عبد الغني قائلا: سؤال يحتاج للاجابه .. لم تذكر هذه الثلاثيه في كل التقارير الخبريه ، نرجوا التوضيح .. ما هذه الصورة ؟؟ورد أحد المتابعين قائلا: ابقى اتاكد الأول يا كابتن قبل التشكيك ونظرية المؤامره الأهلى بطل الدورى رقم 26موسم81,82 المقالولون بطل دوري رقم27موسم 82,83 ... على فكره سيد عبد الحفيظ يتمنى يكون كلامك صح لأن ده ريكورد للاهلى ...ربنا يهديك يا رب .بما يعني أن الأهلي لم يحصد الدوري العام في هذا الموسم وبالتالي لا تحتسب ثلاثية (دوري وكأس ودوري أبطال أفريقيا).