فيديو.. علي البليهي يرفض طلب رجل التقاط صورة تذكارية مع أطفاله وسط انتقادات شديدة

الأربعاء، 28-02-2024
11:43 ص
طالت لاعب نادي الهلال " علي البليهي
" العديد من الانتقادات ، بعدما انتشر فيديو له يرفض فيه التقاط صورة تذكارية مع طفلين حضرا لرؤيته ، أثناء ذهابه للتدريب .
وأظهر مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل ، البليهي وهو يلتقط صورة مع طفل صغير ، وبينما هو ذاهب إلى داخل المبنى تحدث معه مواطن برفقته طفليه لاتقاط صورة له معهما كتذكار .
وأبان الفيديو رفض البليهي طلب الأب ، واعتذر قائلا :" والله مستعجل كالعادة .. متأخر مرة " ، وذهب دون أن يتصور معهما ، ما أصاب الطفلين ووالدهما بحالة من الحزن .
وانتقد مغردون تصرف البليهي مع الطفلين ووالدهما ، ورفضه التصوير معهم ، وقال مغرد :" خيرر بس ثواني أجبر بخاطر الأطفال شوي ". وأضاف آخر :" كسرت بخاطرهم طيب وترى ما يأخذ منك أقل من دقيقة بعد مدري ليه شايف نفسه على الفاضي ".