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فيديو.. علي البليهي يرفض طلب رجل التقاط صورة تذكارية مع أطفاله وسط انتقادات شديدة

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على البليهي
الأربعاء، 28-02-2024 11:43 ص


طالت لاعب نادي الهلال " علي البليهي " العديد من الانتقادات ، بعدما انتشر فيديو له يرفض فيه التقاط صورة تذكارية مع طفلين حضرا لرؤيته ، أثناء ذهابه للتدريب .
وأظهر مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل ، البليهي وهو يلتقط صورة مع طفل صغير ، وبينما هو ذاهب إلى داخل المبنى تحدث معه مواطن برفقته طفليه لاتقاط صورة له معهما كتذكار .
وأبان الفيديو رفض البليهي طلب الأب ، واعتذر قائلا :" والله مستعجل كالعادة .. متأخر مرة " ، وذهب دون أن يتصور معهما ، ما أصاب الطفلين ووالدهما بحالة من الحزن .
وانتقد مغردون تصرف البليهي مع الطفلين ووالدهما ، ورفضه التصوير معهم ، وقال مغرد :" خيرر بس ثواني أجبر بخاطر الأطفال شوي ". وأضاف آخر :" كسرت بخاطرهم طيب وترى ما يأخذ منك أقل من دقيقة بعد مدري ليه شايف نفسه على الفاضي ".

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