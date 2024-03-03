الأحد 03 مارس 2024
توقيت مصر 17:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار يسجل هذا الرقم في السوق السوداء لأول مرة منذ 4 أشهر

صعيدي يقتل عروسه بعد أيام من زواجهما.. تفاصيل صادمة

بعد زيادة وزنها.. روبي تثير الجدل بفستان جرئ في السعودية

مصطفى كامل يبكي على الهواء ويكشف ما حدث لحلمي بكر: ربنا ينتقم منهم

شاهد.. مطربة تصفع فنان على الهواء بسبب مزحة غير أخلاقية

ماذا كتبت طالبة العريش قبل انتحارها هربًا من ابتزاز "ابنة الضابط"

عروس تنفعل على المأذون بشكل صادم.. شاهد ماذا فعلت

شاهد.. لحظة غرق سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر

فيديو صادم.. انتحار كويتي شنقًا على جسر مشاة

ساويرس لـ القرموطي: "مفيش حاجة ودتنا في داهية إلا تأليه رؤسائنا "

تعرف على منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

IMG-20240303-WA0014
الاهلي
الأحد، 03-03-2024 10:48 ص

انتهى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا في المجموعات الأربعة في البطولة مساء اليوم السبت بعدة لقاء، ومن خلال ذلك لتقرير نرصد لكم الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي.

الاندية المتأهلة للدور ربع النهائي:
المجموعة الأولى تأهل عنها كل من صن داونز الجنوب إفريقي في الصدارة برصيد 13 نقطة، ومازيمبي الكونجولي ثانيا برصيد 10 نقاط، وودع البطولة عن تلك المجموعة نواذيبو الموريتاني الثالث برصيد 5 نقاط، وبيراميدز المصري الأخير برصيد 5 نقاط.

والمجموعة الثانية تأهل عنها كل من أسيك ميموزا الإيفواري في الصدارة برصيد 11 نقطة، ونادي سيمبا التنزاني وصيفا برصيد 9 نقاط، وودع البطولة عن تلك المجموعة كل من الوداد المغربي الثالث برصيد  نقاط، وجوانينج جالاكسي البتسواني الأخير برصيد 4 تقاط.

والمجموعة الثالثة تأهل عنها كل من بترو إتليتيكو الأنجولي في الصدارة برصيد 12 نقطة، والترجي التونسي ثانيا برصيد 11 نقطة، وودع البطولة كل من الهلال السوداني الثالث برصيد 5 نقاط، والنجم الساحلي التونسي الأخير برصيد 4 نقاط.

والمجموعة الرابعة تأهل عنها كل من الأهلي المصري في الصدارة برصيد 12 نقطة، ويانج أفريكانز التنزاني ثانيا برصيد 8 نقاط، وودع البطولة كل من شباب بلوزداد الجزائري الثالث برصيد 8 نقاط، ونادي ميدياما الغاني الأخير برصيد 4 نقاط.

وسوف يجرى قرعة لتحديد مباريات دور ربع النهائي بين متصدري المجموعات وصيف كل مجموعة.

منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
وينافس النادي الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا أحد الأندية التى حلت وصيفا في المجموعات الأولي والثانية والثالثة، وتلك الفرق هى مازيمبي الكونجولي من المجموعة الأولي، أو سيمبا التنزاني من المجموعة الثالثة، أو الترجي التونسي من المجموعة الثالثة.

إقرأ ايضا

IMG-20240303-WA0014

كيف سدد كهربا غرامته للزمالك؟.. مفاجأة

download

رونالدو يخرج عن صمته ويعلق على حركته الجنسية التي أغضبت السعوديين

ت

صورة وكلمتين.. كهربا يثير الجدل بمنشور صادم

أخبار متعلقة

ت

صورة وكلمتين.. كهربا يثير الجدل بمنشور صادم

IMG-20240228-WA0033

الأعلى في تاريخه.. مهيب عبدالهادي يكشف مفاجأة عن عقد شيكابالا الجديد

IMG-20240227-WA0031

رد فعل غريب من كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

IMG-20240226-WA0011

غضب داخل الأهلي من تصريحات خالد بيبو عن كهربا

images (2)

الأهلي يستحوذ على ناد أوروبي.. قريبًا

GGi2BkxXsAE2_Rd

شاهد.. محمد صلاح يعود ويسجل هدفًا رائعًا في شباك برينتفورد