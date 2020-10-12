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مفاجأة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة بدر بانون

مفاجأة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة بدر بانون

الاهلي
أرشيفية
 
الإثنين، 12-10-2020 01:28 م متابعات - الدويني فولي
كشف سعيد وهبى، المتحدث الرسمى لنادى الرجاء المغربى آخر تطورات انتقال بدر بانون مدافع الفريق إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال وهبي فى تصريحات عبر برنامج الإعلامي أحمد شوبير الإذاعى: "كل ما يقال عن رحيل بدر بانون إلى الأهلى فى الوقت الحالى غير صحيح .. اللاعب مستمر معنا حتى نهاية الموسم وانتهاء منافسات دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية التى لم يتحدد مواعيدها حتى الآن".

وعن فوز الرجاء بالدوري المغربي قال وهبي: "أحرزنا بطولة ماراثونية ومن أصعب البطولات فى تاريخنا، كان التشويق والإثارة حاضرين حتى الثوانى الأخيرة مع منافسنا المحترم الوداد".

وأضاف: "كنت هموت وجتلى سكتة قلبية بعد هدف الوداد المغربى وشعرت أن الدورى ضاع، ولكن حماس ورغبة اللاعبين فى التتويج وإمكانيات السلامى مدربهم صنعت الفارق فى الثوانى الأخيرة".

وعن مواجهة الزمالك قال سعيد وهبى، "الرجاء يحترم ضيفه العريق صاحب التاريخ الطويل، ولكن معنوياتنا مرتفعة ولدينا حماس كبير لتحقيق فوز يعزز فرص صعودنا للمباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقي".

 

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