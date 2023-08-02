مفاجأة .. الأهلي يفسخ عقد 16 لاعبًا مرة واحدة

الأهلي







قام النادي الأهلي خلال الساعات الماضية بتسجيل اللاعبين في القائمة الأولى باتحاد الكرة المصري، الذي سيعتمد عليهم في الموسم الجديد.



وشهدت القائمة العديد من المفاجآت على مستوى الراحلين، والذين تم وضعهم على قائمة الانتظار لحين حسم موقفهم، بجانب فسخ عقود عدد كبير من اللاعبين.



وضمت قائمة اللاعبين التي تم تسجيلها كل من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



الدفاع: أكرم توفيق ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول، وخالد عبدالفتاح وأحمد نبيل كوكا.



الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وأحمد القندوسي ومروان عطية وكريم نيدفيد.



الهجوم: محمد شريف ومحمود كهربا.



فيما تم وضع اللاعب صلاح محسن في قائمة الانتظار وسيتم قيد الثنائي الجديد، رضا سليم وإمام عاشور خلال الساعات المقبلة، عقب وصول البطاقة الدولية الخاصة بهم.



قائمة الراحلين عن الأهلي:



وفي المقابل رحل عن الأهلي كل من: أيمن أشرف لإنتهاء عقده ولويس ميكسيوني وبرونو سافيو وسعد سمير، ومحمد محمود، لفسخ التعاقد بالتراضي.



ورحل أيمن أشرف علي سبيل الإعارة لنادي زد، وأحمد سيد عبد النبي وحمدي موسي مصطفي سعد ميسي وشادي حسين ومصطفي فوزي بنظام البيع النهائي مع وجود بند في عقودهم يحق عودتهم بعد أول عام مقابل دفع مبلغ مالي معين.



بينما رحل حمدي فتحي بشكل نهائي إلى الوكرة القطري وحسام حسن ومصطفى البدري إلى سموحة، فيما تستمر إعارة محمد مغربي وزياد طارق في سموحة ومحمد ياسر المعار إلى تيبليس التشيكي.