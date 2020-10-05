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مدرب حراس مرمى الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إصابة الشناوي

محمد الشناوي
مدرب حراس مرمى الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إصابة الشناوي
 
الإثنين، 05-10-2020 09:14 ص أحمد عادل شعبان
طمأن ميشيل يانكون - مدرب حراس مرمى الأهلي - جماهير النادي على الحالة الصحية لمحمد الشناوي بعد خروجه مصابا.

ونشر يانكون صورة صحبة الشناوي وعلق قائلا: لا تقلقوا .. إنه بخير.
 

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