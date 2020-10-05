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مدرب حراس مرمى الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إصابة الشناوي
مدرب حراس مرمى الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إصابة الشناوي
الإثنين، 05-10-2020
09:14 ص
أحمد عادل شعبان
طمأن
ميشيل يانكون
- مدرب حراس مرمى الأهلي - جماهير النادي على الحالة الصحية ل
محمد الشناوي
بعد خروجه مصابا.
ونشر يانكون صورة صحبة الشناوي وعلق قائلا: لا تقلقوا .. إنه بخير.
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الاهلى
محمد الشناوي
ميشيل يانكون
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