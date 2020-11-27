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مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك

موسيماني
مدرب الاهلي
 
الجمعة، 27-11-2020 08:10 م أحمد سالم
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة.

ويأمل الأهلي في الفوز باللقب التاسع في تاريخه بينما يأمل الزمالك في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا السادسة في تاريخ القلعة البيضاء.


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي


خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول 


خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات - جونيور أجايي -


خط الهجوم: مروان محسن
 

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