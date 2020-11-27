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بث مباشر.. مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أبطال إفريقيا

أرشيفية
الأهلي والزمالك
 
الجمعة، 27-11-2020 07:11 م أحمد سالم
يقدم موقع المصريون بث مباشر لجميع المباريات الهامة في مصر والعالم. 

ويقدم لكم اليوم، بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

مباراة الأهلي والزمالك

شاهد المباراة من هنا
 

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