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معسكر مغلق للزمالك قبل مواجهة سموحة

تدريب الزمالك
الزمالك
 
السبت، 26-12-2020 02:19 م أمير سعد
قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، الدخول في معسكر مغلق غدا الأحد في أحد الفنادق القريبة من ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، استعدادًا لمواجهة سموحة، في الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
ويسافر الفريق إلى الإسكندرية غدا للدخول في معسكر مغلق قبل مباراته مع سموحة بـ 24 ساعة حيث يستعد الأبيض لمواجهة الفريق السكندري، يوم الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر الجاري.
ويواصل الزمالك، استعداداته اليوم السبت، لمواجهة سموحة، ويخضع الفريق اليوم لتحليل "رابيد تيست"، الذى يتم الخضوع له وفقا لبروتوكول اتحاد الكرة قبل مباريات بطولة الدورى الممتاز.
 

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