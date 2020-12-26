معسكر مغلق للزمالك قبل مواجهة سموحة

السبت، 26-12-2020
02:19 م
أمير سعد
قرر الجهاز الفني
لفريق الزمالك
، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو
، الدخول في معسكر مغلق غدا الأحد في
أحد الفنادق القريبة من ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، استعدادًا لمواجهة سموحة،
في الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
ويسافر الفريق
إلى الإسكندرية غدا للدخول في معسكر مغلق قبل مباراته مع سموحة بـ 24 ساعة حيث يستعد
الأبيض لمواجهة الفريق السكندري، يوم الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر الجاري.
ويواصل الزمالك
،
استعداداته اليوم السبت، لمواجهة سموحة، ويخضع الفريق اليوم لتحليل "رابيد تيست"،
الذى يتم الخضوع له وفقا لبروتوكول اتحاد الكرة قبل مباريات بطولة الدورى الممتاز.