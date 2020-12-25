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الزمالك ينهي ملف تجديد يوسف أوباما

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اوباما
 
الجمعة، 25-12-2020 12:59 م أمير سعد
أعلن نادى الزمالك غلق ملف التجديد للاعب الفريق الكروي الأول يوسف أوباما بعد الاتفاق على كافة بنود التعاقد الجديد والخاصة بالمدة وقيمة الراتب السنوي.
وقال حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية إن ملف التجديد ليوسف أوباما تم الانتهاء منه بعد الجلسة التي جمعته ووكيل اللاعب وشهدت توقيع الطرفين على اتفاق بالبنود الجديدة التي تضمن تقدير اللاعب وتمسك النادي به خلال الفترة الحالية.
وأضاف ملف التجديد لم يشهد أي معوقات بين الطرفين وأن اللاعب أبدى رغبة شديدة وتمسك بالاستمرار في صفوف الزمالك خاصة وأنه أحد كباتن الفريق.
وأوضح نائب رئيس اللجنة التنفيذية أن التوقيع على عقود يوسف أوباما سيكون خلال يومين ليتم غلق الملف نهائياً للحفاظ على استقرار الفريق الكروي الأول.
ويستعد الزمالك لموجهة سموحة، في المباراة التي ستجمعهما مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
 

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